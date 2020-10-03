Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Так, в последних обвинениях утверждается, что он изнасиловал женщину в отеле в Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2005 год и дважды изнасиловал другую женщину — в ноябре 2009 года и ноябре 2010 года.

Отмечается, что в общем речь идет о 6 новых эпизодах насилия.

В январе Вайнштейну было предъявлено обвинение в изнасиловании двух женщин в 2013 году. Затем, в апреле, было добавлено еще одно обвинение в том, что он напал на женщину в отеле Беверли-Хиллз в 2010 году.

Власти Лос-Анджелеса уже начали процедуру экстрадиции, однако она была отложена из-за эпидемии коронавируса. Еще одно слушание по делу об экстрадиции состоится в декабре.

Напомним, 25 мая 2018 года Вайнштейн явился в полицейский участок в нижнем Манхэттене в 07:30 по местному времени с книгами и другими вещами. Там у него взяли отпечатки пальцев, после чего доставили в суд. Впоследствии суд в Нью-Йорке отпустил Вайнштейна под залог в $1 млн.

Спустя несколько дней большое жюри в Нью-Йорке предъявило ему обвинение в изнасиловании. В июле 2018 года Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения, которые предусматривают наказание в виде пожизненного заключения.