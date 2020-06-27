Об этом пишет Harper’s Bazaar.
Мероприятие будет состоять из двух шоу: первое пройдет в онлайн-формате 8 июля, а на втором, которое состоится 21 июля на территории знаменитой римской киностудии Cinecittà, будут присутствовать люди.
Над этими шоу работают креативный директор Пьерпаоло Пиччоли и фотограф Ник Найт.
В Valentino уверены, что цифровые эффекты никогда не смогут заменить реальное присутствие человека, поэтому привычный формат модного показа поможет более полному выражению творчества.
- Модный дом Chanel в понедельник, 8 июня, провел онлайн-показ круизной коллекции 2021.