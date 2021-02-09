Автомобильная компания Илона Маска незаметно купила биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) это может быть еще одной причиной расследовать дело профессионального тролля и генерального директора Tesla Илона Маска.

Об этом сообщает издание New Republic.

По информации SEC, в понедельник утром Tesla сообщила, что приобрела биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Tesla заявила, что будет принимать биткойны в качестве оплаты за свои автомобили.

Эта новость привела к тому, что стоимость этой криптовалюты выросла примерно на 13%.

В документации для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) производитель электромобилей заявил, что “мы ожидаем начать принимать Bitcoin в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем, при условии соблюдения применимого законодательства и первоначально на ограниченной основе”.

В 2020 году Tesla продала углеродных кредитов на сумму около 1,58 миллиарда долларов, что почти в точности равно стоимости купленных биткойнов. Как пишет издание, такой ход может повлиять на имидж Tesla и Маска, ведь глава компании позиционирует себя как экологически сознательного новатора.

Выходит, что компания продавала экологические кредиты, а затем направила выручку в цифровой эквивалент сжигания угля.

Стоит отметить, что после твита Маска о Dogecoin, шутливой цифровой валюте, минимальная стоимость и объем торгов которой резко выросла.

SEC ранее обвиняла Маска в мошенничестве за вводящие в заблуждение твиты о стоимости Tesla.

Во многих отношениях самая ценная в мире криптовалюта и самый ценный автопроизводитель заслуживают друг друга. Маск давно проявил себя как создатель невозможных инфраструктурных проектов, готовый рискнуть состояниями своих поклонников, которые цепляются за каждый его твит.