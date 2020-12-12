Стоимость дома в Бристоле, на котором появилось граффити Бэнкси, выросла в 16 раз

Хозяйка дома в Бристоле, на котором несколько дней назад появилось новое граффити от неуловимого уличного художника Бэнкси, подняла цену на здание в 16 раз.

Об этом сообщает ВВС.

Известно, что женщина договорилась о продаже дома за 300 тысяч фунтов. Соглашение должно было состояться на этой неделе. Однако перед этим на фасаде дома появилась картина Бэнкси.

После этого хозяйка срочно сняла дом с продажи, отменила соглашение, поставила сигнализацию возле творения художника и установила защитный барьер, который защитит граффити от погодных факторов.

Так, после появления граффити “Апчхи” с изображением пожилой женщины, которая чихает, а ее протез летит в воздухе, эксперты оценили дом в 5 млн фунтов.

Сегодня сын хозяйки дома Ник Макин заявил, что семья не снимала здание с продажи.

“Когда вы просыпаетесь и видите публикации таблоидов о том, что дом сейчас стоит 5 млн фунтов, вы должны продумать свои действия… но это ничего не меняет”, – сказал он.

Он добавил, что хочет сохранить и защитить граффити.

Макин сообщил, что продажа дома остановлена на 48 часов, но не отменена совсем.

По словам мужчины, появление эксклюзивного граффити от Бэнкси действительно влияет на стоимость дома.

“Это действительно увеличивает стоимость, и нам нужно время, чтобы подумать об этом, но это ничего не меняет с точки зрения продажи дома для нас”, – сказал он.

Макин добавил, что его семью полили грязью после новостей о том, что дом сняли с продажи. Владельцы покрыли художественное произведение кусочком прозрачного акрила и установили сигнализацию, чтобы попытаться защитить его.

“Это не только не принесло нам 5 млн фунтов стерлингов, это действительно стоило нам денег. Мы считаем, что граффити следует защищать”, – сказал мужчина.

Новое творение уличного искусства в стиле неуловимого граффити-художника Бэнкси появился на доме в Бристоле на улице Уэйн. Граффити некоторое время было прикрытым, а утром в четверг, 10 декабря, художник решил продемонстрировать свое творчество обществу.

Раніше повідомлялося, що британський вуличний художник, політичний активіст і режисер Бенксі програв дворічний спір щодо своєї картини “Метальник квітів” (Flower Thrower). Художник судився з виробником листівок Full Color Black.

Картину вуличного художника Бенксі “Покажи мені Моне” продали в Лондоні на аукціоні за 7,6 млн ($9,8 млн).

У Великій Британії з’явилося нове графіті, яке приписують стріт-арт художнику Бенксі. Графіті виявили на стіні салону краси в Ноттінгемі. На малюнку зображено дівчинку, яка грається з шиною, як з хула-хупом, а поруч з картиною стоїть зламаний велосипед без заднього колеса.