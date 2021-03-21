Талинда Беннингтон поздравила своего покойного мужа, солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, в день его 45-летия.

Она поделилась на своей странице в Instagram видео, на котором Честер танцует с их сыном Тайлером. Подробнее пишет журнал People.

“С Днем Рождения. Тебе было бы 45, и да, Тайлер снова заставил бы тебя танцевать! Эта жизнь без тебя никогда не станет легче и менее болезненной. Мы очень по тебе скучаем и будем вечно любить тебя”, – подписала она пост.

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Честер покончил жизнь самоубийством в июле 2017 года в возрасте 41 года. Талинда, вышедшая замуж за певца в 2006 году, является матерью двоих его детей – сына Тайлера и дочерей-близняшек Лилли и Лилы. У Честера также были дети Джейми, Исайя и Дрейвен от предыдущих браков.

После смерти Честера Талинда основала организацию по повышению осведомленности о психическом здоровье – “320 Changes Direction”.

В 2019 году в подкасте ABC News “Жизнь после самоубийства” Талинда рассказала медицинскому корреспонденту, доктору Дженнифер Эштон, что ей казалось, будто Беннингтон достиг успеха после многих лет борьбы с зависимостью от психоактивных веществ и с депрессией.

“Мы просто думали, что с ним все в порядке”, – сказала она.

Она добавила, что общение с фанатами Linkin Park в социальных сетях помогло ей держаться в первые месяцы после случившегося.

“Они протягивали руку помощи и говорили, как им грустно. Им казалось, что они не смогут двигаться дальше, потому что Честер не смог. И я знаю, что это последнее, чего бы он хотел”, – сказала Талинда.