Об этом MONATIK сообщил в своем Instagram-аккаунте.

“Каким бы это лето ни было… Мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые, и все, что вдруг пошло не так, наладится, как можно быстрее. […] Мы приглашаем Вас на вечериночку нового времени! С любимыми людьми. Домашнюю. Со всеми, с кем в доверии! Будьте здоровы, вечером и ночью, днём и утром. Каждый день недели”, – отметили исполнители.

Большинству поклонников MONATIKа песня и клип понравились, но некоторые раскритиковали его за дуэт с Брежневой.

Стоит отметить, что Вера Брежнева на данный момент живет в Москве, а в прошлом году в интервью журналисту Вячеславу Манучарову она призналась, что никогда не считала себя украинской певицей.

“Я украинской певицей не была, потому что не участвовала ни в одной “Песне года”. Так получилось, что Украина меня не воспринимала таковой”, – заявила исполнительница.

Брежнева добавила, что украинская певица, по мнению общества, должна петь на украинском языке, а в ее репертуаре таких песен нет.

“У меня нет песен на украинском языке. Более того, когда я пришла в “ВИА Гру”, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге, то есть еще 16 лет назад начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру”, – отметила она.