Венецианский карнавал пройдет в 2021 году полностью в формате онлайн.

Об этом сообщается на сайте мероприятия.

В связи со сложной эпидемической ситуацией организаторы мероприятия отменили главные события – “полет ангела” с колокольни на площади Святого Марка, а также все официальные шествия и балы-маскарады.

Карнавал можно будет посмотреть в прямом эфире в социальных сетях или на канале Televenezia. Трансляция будет вестись с 6 по 7 февраля и с 11 по 16 февраля.

Принять участие в карнавале можно дистанционно. Организаторы предлагают конкурсы, мастер-классы и встречи с известными людьми. Свои интерактивы запланированы как для детей, так и для взрослых. В ближайшее время откроют регистрацию.

В прошлом году карнавал, который обычно длится три недели, был сокращен до двух дней. Область Венето оказалась одной из первых, охваченных локальной вспышкой коронавирусной инфекции.