Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Sony.

Компания Sony официально объявила, что откладывает премьеру фиквел фильма “Веном” — “Веном 2” (“Venom: Let There Be Carnage”) на больших экранах более чем на полгода. Ранее планировалось, что фильм выйдет в кинотеатрах в октябре 2020 года. Вместо этого премьера состоится спустя 8 месяцев — 25 июня 2021 года.

Главную роль в новой ленте о Веноме сыграет Том Харди. Также в фильме снялись Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Рейд Скотт, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие.

Sony опубликовала первый тизер будущего фильма:

Как известно, эта серия фильмов базируется на комиксах издательства Marvel. По сюжетам комиксов, Веном — инопланетная аномалия, которая в виде вещества попадает на Землю и способна менять все живое на планете.

Первый фильм о Веноме вышел в октябре 2018 года. При бюджете в 100 млн, фильм собрал в кинотеатрах мира более 850 млн долларов.