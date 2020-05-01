Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
“Мы встретились. Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир!” – отметила счастливая мама.
На снимке муж Веры – Роман Дуда держит сверток с малышом, а новоиспеченная мама обнимает его. ⠀
Финалист шоу “Голос країни-7” Роман также поделился этим значимым событием со своими подписчиками.
“У счастья есть имя. Его зовут Ваня”, – написал он в своем Instagram-аккаунте.
Отметим, что Вера и Роман познакомились на проекте “Голос країни-7” и вскоре, 17 октября 2017 года, поженились.
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