Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

“Мы встретились. Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир!” – отметила счастливая мама.

На снимке муж Веры – Роман Дуда держит сверток с малышом, а новоиспеченная мама обнимает его. ⠀

Финалист шоу “Голос країни-7” Роман также поделился этим значимым событием со своими подписчиками.

“У счастья есть имя. Его зовут Ваня”, – написал он в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что Вера и Роман познакомились на проекте “Голос країни-7” и вскоре, 17 октября 2017 года, поженились.