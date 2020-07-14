Полицейские восстановили картину гибели 33-летней актрисы, звезды сериала "Хор" Наи Риверы, тело которой после шести дней поиска обнаружили на озере.

Об этом шла речь на брифинге шерифа округа Вентура Билла Аюба.

Как сообщалось ранее, в среду американская актриса и певица, широко известная по роли чирлидерши Сантаны Лопез в телесериале “Хор”, Ная Ривера пропала без вести во время прогулки на арендованной лодке вместе с четырехлетним сыном Джози. После того как истек срок возвращения лодки, сотрудники базы отправились их искать, но обнаружили лишь Джози, спавшего в лодке в спасательном жилете. 13 июля правоохранители обнаружили тело пропавшей Наи Риверы.

По словам шерифа, у правоохранителей нет оснований предполагать, что смерть актрисы связана с насилием или самоубийством.

Из разговора с сыном правоохранителям стало известно, что Ная исчезла, когда плавала с ребенком возле лодки.

“Он и Ная плавали в озере вместе в какой-то момент своего путешествия. Ная подсадила его в лодку, затем, как он сказал следователям, он оглянулся и увидел, как она исчезла под поверхностью воды”, — сказал шериф.

В момент обнаружения 4-летнего Джози в лодке также был найден спасательный жилет для взрослого человека. Правоохранители предполагают, что Ная плавала без жилета и могла погибнуть во время дрейфа лодки.

“Возможно, лодка начала дрейфовать, она не была достаточно устойчивой. Ная собрала достаточно энергии, чтобы вернуть своего сына обратно в лодку, но недостаточно, чтобы спасти себя”, — добавил шериф.

Окончательную причину смерти установят во время вскрытия, которое будет проведено в ближайшие дни.