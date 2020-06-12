Об этом сообщили в Instagram-аккаунте бренда.
Как известно, июнь — это прайд-месяц, посвященный ЛГБТ-сообществу и его борьбе за свои права. Уже несколько десятилетий именно в этот месяц по всему миру проходят Марши Равенства и другие мероприятия.
В 2020 году к прайд-месяцу Versace представил летнюю капсульную коллекцию, созданную с целью поддержки ЛГБТ-сообщества.
Часть средств от продажи коллекции бренд намерен направить благотворительным организация, которые занимаются вопросами инклюзивности и равноправия, — Pride Live и Arcigay.
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Versace has always been a supporter of diversity and inclusivity. We will be donating a portion of sales from our new #Pride2020 capsule collection to @prideliveofficial and @arcigay.it: two charities working to create a more equal society. Learn more through the link in bio.
“Поддержка ЛГБТК+ людей всегда была приоритетом для меня. Сейчас как никогда важно, чтобы мы дополнили наши слова действиями”, — отметила итальянский модельер и главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче.
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“Last year I had the honor of becoming a Stonewall Ambassador. Supporting LGBTQ+ people has always been a priority for me. Now more than ever it’s important we add actions to our words. This year the Versace #Pride2020 capsule will help fund @prideliveofficial in the US and @arcigay.it in Europe to help further the cause of equality in our world.” @donatella_versace
В капсулу вошли укороченные топы, майки, нижнее белье, кепки и многое другое. Основной цвет изделий — черный, все модели украшены радужными полосками и логотипом Versace.
- Напомним, ежегодный Марш Равенства “КиевПрайд” в этому году пройдет в онлайн-формате в связи карантином из-за эпидемии COVID-19.
- Ранее британская модель и актриса Кара Делевинь стала лицом капсульной коллекции Puma в поддержку ЛГБТ.
- В 2020 году журнал о кино The Hollywood Reporter впервые решил приурочить к прайд-месяцу особый выпуск, посвященный ЛГБТ. В нем расскажут о 50 самых влиятельных ЛГБТ-персонах, деятелях Голливуда.