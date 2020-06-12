Модный дом Versace к прайд-месяцу выпустил капсульную коллекцию, средства с продажи которой будут направлены в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщили в Instagram-аккаунте бренда.

Как известно, июнь — это прайд-месяц, посвященный ЛГБТ-сообществу и его борьбе за свои права. Уже несколько десятилетий именно в этот месяц по всему миру проходят Марши Равенства и другие мероприятия.

В 2020 году к прайд-месяцу Versace представил летнюю капсульную коллекцию, созданную с целью поддержки ЛГБТ-сообщества.

Часть средств от продажи коллекции бренд намерен направить благотворительным организация, которые занимаются вопросами инклюзивности и равноправия, — Pride Live и Arcigay.

“Поддержка ЛГБТК+ людей всегда была приоритетом для меня. Сейчас как никогда важно, чтобы мы дополнили наши слова действиями”, — отметила итальянский модельер и главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче.

В капсулу вошли укороченные топы, майки, нижнее белье, кепки и многое другое. Основной цвет изделий — черный, все модели украшены радужными полосками и логотипом Versace.