Об этом сообщают #Буквы.

Сначала Канье Уэст опубликовал в Twitter скриншоты опросов перед президентскими выборами в штате Кентукки, согласно которым он занимает третье место с 19% голосов, опередив Джо Байдена (у него 14%) и Дональда Трампа (всего 2%).

Спустя несколько часов Уэст опубликовал в социальных сетях новый трек NAH NAH NAH. Он позиционируется как гимн команды, которая помогает рэперу в предвыборной кампании.

“Вся команда настолько энергичная, что я выпустил для нее тематическую музыку”, — написал Уэст, добавив видеоролик с фрагментом боя между Хоакином Бакли и Импой Касанганаем в рамках UFC Fight Night, а именно — нокаут в исполнении Бакли.

На это видео была наложена дорожка — тот самый новый трек.

Однако оказалось, что поводов для празднования не было: опубликованные Уэстом данные опросов оказались фейковыми, а Twitter обозначил его сообщение как содержащее поддельные материалы.

В объяснении Twitter приводит посты местных СМИ, которые обнародовали результаты опросов, заявили об ошибке и убрали ее с сайта.

Примечательно, что после того, как о треке и распространении фейка написали СМИ, Канье Уэст ретвитнул материал об этом.

На днях Канье Уэст вернулся в Instagram после 2 лет молчания, чтобы опубликовать агитационное видео.