Об этом сообщают #Буквы.

Сначала Канье Уэст опубликовал в Twitter скриншоты опросов перед президентскими выборами в штате Кентукки, согласно которым он занимает третье место с 19% голосов, опередив Джо Байдена (у него 14%) и Дональда Трампа (всего 2%).

Спустя несколько часов Уэст опубликовал в социальных сетях новый трек NAH NAH NAH. Он позиционируется как гимн команды, которая помогает рэперу в предвыборной кампании. “Вся команда настолько энергичная, что я выпустил для нее тематическую музыку”, — написал Уэст, добавив видеоролик с фрагментом боя между Хоакином Бакли и Импой Касанганаем в рамках UFC Fight Night, а именно — нокаут в исполнении Бакли. На это видео была наложена дорожка — тот самый новый трек.

THE WHOLE TEAM IS SO ENERGIZED THAT I HAD TO RELEASE THEME MUSIC NAH NAH NAH pic.twitter.com/p3NhTV11cN — ye (@kanyewest) October 14, 2020

Однако оказалось, что поводов для празднования не было: опубликованные Уэстом данные опросов оказались фейковыми, а Twitter обозначил его сообщение как содержащее поддельные материалы.

В объяснении Twitter приводит посты местных СМИ, которые обнародовали результаты опросов, заявили об ошибке и убрали ее с сайта.

Someone discovered a cached web link that we used during June’s primary election to post Associated Press election results. The old link was still populating current AP data and showed test results, which is part of the preparation the AP does in advance of elections. (1/2) — LEX 18 News (@LEX18News) October 14, 2020

The results shown were not valid. They were simply part of a test. We regret the discovery of the cached web link and have removed the data from that page. We apologize for any confusion. (2/2) — LEX 18 News (@LEX18News) October 14, 2020

Примечательно, что после того, как о треке и распространении фейка написали СМИ, Канье Уэст ретвитнул материал об этом.

На днях Канье Уэст вернулся в Instagram после 2 лет молчания, чтобы опубликовать агитационное видео.