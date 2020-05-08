#Буквы рассказывают, что о нем известно на данный момент.

День назад Vetements опубликовали анонс нового проекта под названием Vetements Uncensored. Тогда же появился одноименный закрытый Instagram-аккаунт.

В описании нового профиля — загадочная надпись “То, что вы собираетесь увидеть, встревожит вас. Даже шокирует. Есть темная сторона человечества, которую цензоры не позволят вам увидеть… Но мы сделаем это” и пометка — эмодзи “18+”.

На данный момент в этом аккаунте только 1 публикация и 1 подписчик.

Одновременно в основном профиле бренда новый аккаунт активно рекламируется.

Вечером 7 мая Vetements объявили, что примут запросы на подписку в ближайшее время, после чего некоторые время перестанут это делать, и призвали подписчиков отправлять запросы.

“Вы должны отправить запрос прямо сейчас, если хотите, чтобы Вас пустили!”, — говорится в сообщении бренда.

Сегодня Vetements попросили своих подписчиков не только отправить запрос, но и оставить комментарий с текстом “Да” под их постом c фото брендированных презервативов, чтобы получить доступ к новому аккаунту.

Кроме того, бренд опубликовал объявление, в котором попросил подписчиков написать в личные сообщения @vetements_uncensored, чтобы “быть избранным”. Это наталкивает на мысль о том, что бренд, возможно, намерен использовать в новом аккаунте фотографии своих подписчиков.

Других публичных заявлений, которые касались бы нового проекта, представители Vetements на момент написания материала не делали.