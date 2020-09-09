Соответствующий пост опубликован в Instagram-аккаунте бренда.

На опубликованном фото Vetements сравнили два изделия — свою футболку из коллекции 2019 года и лонгслив Balenciaga из коллекции весна-лето 2020.

View this post on Instagram WTF A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Sep 7, 2020 at 4:38am PDT

На обеих моделях имеется стикер с надписью “Hello my name is”. В версии Vetements на стикере написано “Capitalism”, в Balenciaga — “Demna”, имя дизайнера Демны Гвасалии.

Примечательно, что Гвасалия является основателем Vetements, но он оставил бренд осенью 2019 года. С 2015 года Демна работает креативным директором Balenciaga. То есть оба бренда обыгрывали идею со стикерами в то время, когда ими руководил Гвасалия.