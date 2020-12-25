Вы не одиноки: королева Елизавета II поздравила британцев с Рождеством

Видео опубликовано на странице королевской семьи в Instagram.
Елизавета II отметила, что в этом году люди всех религий не смогли собраться для празднования вместе. Однако, по ее словам, “жизнь продолжается” и год, который держал людей отдельно, во многом сделал их ближе.
“Даже в самые темные ночи есть надежда на новый рассвет”, – сказала королева.
Она поблагодарила молодежь, волонтеров и медиков. Королева напомнила, что в этом году в Великобритании праздновали Международный день медицинской сестры в 200-ю годовщину со дня рождения Флоренс Найтингейл – британского реформатора медсестринского дела.
Королева обратилась к тем, кто потерял членов семей или знакомых через COVID-19, или не могут их увидеть из-за карантина.
“Если вы среди них, знайте, вы не одиноки. Позвольте мне вас заверить: вы в моих мыслях и молитвах”, – отметила Елизавета II.
Свое приветствие королева завершила выражением надежды.
“Библия рассказывает, как на небе появилась звезда, ее свет направило пастухов и мудрецов к месту рождения Иисуса. Пусть свет Рождества, дух бескорыстия, свет и, прежде всего, надежда направляют нас во времена впереди”, – подытожила королева Елизавета II.
Переглянути цей допис в Instagram
- Сегодня, 25 декабря, христиане отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в традиционное празднование. #Буквы рассказывали, как мир празднует Рождество в условиях коронавируса.