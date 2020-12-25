Вы не одиноки: королева Елизавета II поздравила британцев с Рождеством

94-летняя королева Великобритании Елизавета II записала видеообращение, в котором традиционно поздравила всех с Рождеством.

Видео опубликовано на странице королевской семьи в Instagram.

Елизавета II отметила, что в этом году люди всех религий не смогли собраться для празднования вместе. Однако, по ее словам, “жизнь продолжается” и год, который держал людей отдельно, во многом сделал их ближе.

“Даже в самые темные ночи есть надежда на новый рассвет”, – сказала королева.

Она поблагодарила молодежь, волонтеров и медиков. Королева напомнила, что в этом году в Великобритании праздновали Международный день медицинской сестры в 200-ю годовщину со дня рождения Флоренс Найтингейл – британского реформатора медсестринского дела.

Королева обратилась к тем, кто потерял членов семей или знакомых через COVID-19, или не могут их увидеть из-за карантина.

“Если вы среди них, знайте, вы не одиноки. Позвольте мне вас заверить: вы в моих мыслях и молитвах”, – отметила Елизавета II.

Свое приветствие королева завершила выражением надежды.

“Библия рассказывает, как на небе появилась звезда, ее свет направило пастухов и мудрецов к месту рождения Иисуса. Пусть свет Рождества, дух бескорыстия, свет и, прежде всего, надежда направляют нас во времена впереди”, – подытожила королева Елизавета II.

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