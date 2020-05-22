Об этом пишет Business Insider.
Отмечается, такое решение было принято на фоне серьезных убытков, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.
Victoria’s Secret имеет 849 магазинов в Северной Америке. Большинство из них остаются закрытыми с марта, когда эпидемия началась в США.
Новости о закрытии магазинов появились спустя несколько недель после того, как материнская компания L Brands подтвердила, что сделка по продаже контрольного пакета акций компании, принадлежащей частному акционерному капиталу Sycamore Partners, провалилась.
- Британская модель, “ангел” Victoria’s Secret Алексина Грэм заболела коронавирусом.