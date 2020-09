Томми ДеВито, основатель американской поп-группы Four Seasons, скончался в возрасте 92 лет после заражения COVID-19.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

О смерти ДеВито сообщили два других члена-основателя группы, Фрэнки Валли и Боб Гаудио.

ДеВито объединился с Валли в 1956 году, а четыре года спустя они сформировали Four Seasons с Гаудио и Ником Масси.

Их хиты – Oh What a Night, Sherry, Big Girls Don’t Cry и Walk Like a Man.

ДеВито пел в группе, а также играл на соло-гитаре. Коллектив он покинул в 1970 году, сказав, что устал от гастролей.

Four Seasons были одной из самых успешных групп “ду-воп” 60-х, и их история послужила источником вдохновения для мюзикла Jersey Boys.

Друг, Альфредо Ниттоли, во вторник написал в Facebook: “Мой дорогой друг Томми скончался в Лас-Вегасе вчера в 09:45”.

ДеВито был включен в Зал славы рок-н-ролла, а Four Seasons попала в этот зал в 1990 году. Ник Масси умер в 2000 году в возрасте 73 лет.