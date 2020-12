Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление мэра Нового Орлеана Латойю Кантреллу.

Кэрол Саттон известна своими ролями в сериалах “Стальные магнолии”, “Королева Сахар” и 2Страна Лавкрафта”.

Кантрелл сказала, что Саттон “была королевой театра Нового Орлеана, десятилетиями блестала на сценах по всему городу”.

“Мир может помнить ее по фильмам и сьемкам на телевидении – будь то сериал “Трима” или “Когти”, “Сбежавший присяжный” или “Королева Сахар”, – но мы всегда будем помнить ее присутствие на сцене, то, как она ярко изображала персонажей, а также то горячее сердце, которым она делилась со своими коллегами по съемочной группе в таких постановках, как “4000 миль” и “Изюм на солнце”. Упокой Бог ее душу”, – сказала Кантрелл.

