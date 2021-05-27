Видавництво DC випустить антологію "Бетмен: Мир" ("Batman: The World") на 184 сторінках. До неї увійдуть 14 коміксів, створених авторами з різних країн світу.

Про це повідомляє видання Comicsbeat.

В антології з’являться роботи з Франції, Іспанії, Італії, Німеччини, Чехії, Польщі, Туреччини, Мексики, Бразилії, Кореї, Китаю, Японії й Росії.

Основну історію під назвою “Глобальне місто” розкажуть письменник Браян Аззарелло і художник Лі Бермехо, відомі по роботі над коміксами “Джокер”, “Бетмен: Проклятий” і “Лекс Лютер: Людина зі сталі”.

Комікс-антологія вийде 14 вересня. У кожній країні-учасниці у видання буде своя унікальна обкладинка.

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