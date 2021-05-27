Про це повідомляє видання Comicsbeat.
В антології з’являться роботи з Франції, Іспанії, Італії, Німеччини, Чехії, Польщі, Туреччини, Мексики, Бразилії, Кореї, Китаю, Японії й Росії.
Основну історію під назвою “Глобальне місто” розкажуть письменник Браян Аззарелло і художник Лі Бермехо, відомі по роботі над коміксами “Джокер”, “Бетмен: Проклятий” і “Лекс Лютер: Людина зі сталі”.
Комікс-антологія вийде 14 вересня. У кожній країні-учасниці у видання буде своя унікальна обкладинка.
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- Раніше повідомлялося, що голлівудський актор Роберт Паттінсон надіслав подарунки 10-річному Джеймсу, який щодня відвідував зйомки “Бетмена” у Ліверпулі.