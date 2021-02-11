Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
“Он любит мой золотой стейк”, — подписал видео Нусрет.
На видео шеф в свойственной ему манере артистично нарезает фирменный золотой стейк, просит Макгрегора его посолить, а затем ножом кладет кусок мяса в рот спортсмену.
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Напомним, в апреле 2018 года Конор Макгрегор похвастался фотографиями с российским президентом Владимиром Путиным. По словам бойца, он был лично приглашен президентом России на финальный матч чемпионата мира по футболу Франция-Хорватия, который закончился со счетом 4:2 в пользу французов.
- Ранее сообщалось, что на бывшего чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора подали многомилионный иск по делу об изнасиловании.