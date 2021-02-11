Знаменитый повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae опубликовал видео, на котором показал, как подает бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору золотой стейк.

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

“Он любит мой золотой стейк”, — подписал видео Нусрет.

На видео шеф в свойственной ему манере артистично нарезает фирменный золотой стейк, просит Макгрегора его посолить, а затем ножом кладет кусок мяса в рот спортсмену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Напомним, в апреле 2018 года Конор Макгрегор похвастался фотографиями с российским президентом Владимиром Путиным. По словам бойца, он был лично приглашен президентом России на финальный матч чемпионата мира по футболу Франция-Хорватия, который закончился со счетом 4:2 в пользу французов.