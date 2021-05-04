Пуерто-риканський боксер, який брав участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, Фелікс Вердехо підозрюється у викраденні та вбивстві своєї вагітної коханки.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Зокрема, 27-річний одружений Вердехо звинувачується в нападі на Кейшлу Родрігес, а також у скиданні її тіла з мосту біля Сан-Хуана, столиці острівної території США.

Крім того, йому пред’явлені звинувачення у викраденні автомобіля та умисному вбивстві майбутньої дитини.

За словами правоохоронців, він прийшов до поліції в неділю, але відмовився співпрацювати зі слідчими.

Згідно з розслідуванням, Вердехо вдарив свою кохану по обличчю, перш ніж зв’язати її та скинути з мосту. Він також нібито вистрілив у неї в воді з пістолета, стоячи на мосту.

Мати жертви повідомила ЗМІ, що її донька носила дитину Вердехо і що він хотів, щоб вона не народжувала його заради сім’ї та кар’єри боксера.

За її словами, 27-річна Родрігес знала Вердехо з підліткового віку й підтримувала з ним зв’язок протягом багатьох років.

За даними Інституту судової медицини Пуерто-Рико, її тіло було знайдено в лагуні в суботу і впізнано в неділю завдяки стоматологічним записам.