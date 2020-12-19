Легендарный украинский танцовщик, народный артист, тренер шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис попал в больницу с воспалением легких.

Об этом он сам рассказал ТСН.

По словам Чапкиса, три дня назад ему стало плохо. Скорая, приехавшая на вызов, забрала 90-летнего артиста в стационар с диагнозом двухсторонняя пневмония.

Чапкис говорит, что лежит в ортопедическом отделении, потому что профильные стационары переполнены. Он поделился, что чувствует слабость и ему трудно дышать. Григорию Чапкису сделали 2 тесты на коронавирус. Они отрицательные.

“На пятом этаже лежат вирусные, я лежу на четвертом этаже. Врачей не хватает, сестер не хватает. У меня сейчас страшный испуг – это первое. Испуг смерти”, – поделился Григорий Чапкис.