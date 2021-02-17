Пользователи из Индии обвинили популярную американскую певицу Рианну в культурной апроприации и неуважении к их религии — исполнительница сфотографировалась топлес с кулоном индуистского бога Ганеши на шее.

Фото Рианна опубликовала в Twitter и Instagram.

Певица сфотографировалась топлес, прикрыв обнаженную грудь рукой, в шелковых шортах лавандового оттенка от ее лейбла нижнего белья Savage X Fenty.

Также на ней были украшения бренда Jade Brothers сиреневого цвета – браслет, большая пара серег и кулон в виде бога Ганеши. В индуистской религии существо с головой слона и телом человека традиционно олицетворяет мудрость и успех и считается избавителем от страданий.

Пользователи возмутились этим необдуманным жестом певицы. Многие обвинили ее в культурной апроприации и неуважении к индуизму.

“Рианна! Перестань использовать мою религию ради эстетики! Статуэтка Ганеша на подвеске… Для нас, индусов, это священная фигура”, – написали в Twitter.

“Пожалуйста, удалите это фото из соцсети, это против моей религии. Она надругалась над моим богом Ганешей”.

“Носить это колье – не проблема, проблема – носить его таким образом. Но все ок, она не в курсе”.

Изображение божественных существ и персоналий – фирменный стиль Jade Brothers. В ассортименте также есть резные украшения с Буддой и Иисусом Христом.

Сама Рианна пока никак не комментировала скандал.