Фото Рианна опубликовала в Twitter и Instagram.
Певица сфотографировалась топлес, прикрыв обнаженную грудь рукой, в шелковых шортах лавандового оттенка от ее лейбла нижнего белья Savage X Fenty.
Также на ней были украшения бренда Jade Brothers сиреневого цвета – браслет, большая пара серег и кулон в виде бога Ганеши. В индуистской религии существо с головой слона и телом человека традиционно олицетворяет мудрость и успех и считается избавителем от страданий.
Пользователи возмутились этим необдуманным жестом певицы. Многие обвинили ее в культурной апроприации и неуважении к индуизму.
“Рианна! Перестань использовать мою религию ради эстетики! Статуэтка Ганеша на подвеске… Для нас, индусов, это священная фигура”, – написали в Twitter.
“Пожалуйста, удалите это фото из соцсети, это против моей религии. Она надругалась над моим богом Ганешей”.
“Носить это колье – не проблема, проблема – носить его таким образом. Но все ок, она не в курсе”.
Изображение божественных существ и персоналий – фирменный стиль Jade Brothers. В ассортименте также есть резные украшения с Буддой и Иисусом Христом.
Сама Рианна пока никак не комментировала скандал.
- Ранее сообщалось, что модный бренд певицы Рианны Fenty, который развивает концерн LVMH, закрывается менее чем через два года после своего открытия.