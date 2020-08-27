Об этом сообщается на сайте оперы.

Из-за ограничений, введенных через пандемию коронавируса, во время спектаклей теперь запрещено кричать “Браво!”. Посетителям рекомендуют заменить возгласы аплодисментами.

Представители театра считают, что крики способствуют распространению вирусных инфекций.

При входе в Венскую оперу посетителям рекомендуется надевать маску, а внутри соблюдать санитарную дистанцию и не пересаживаться с места на место. Расплачиваться в буфете рекомендуют бесконтактно.