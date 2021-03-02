Выгульщик собак Леди Гаги Райан Фишер опубликовал фотографии из больницы и впервые рассказал о том, что происходило после похищения двух французских бульдогов поп-звезды.

Фишер рассказал в Instagram о том, что с ним было после нападения во время прогулки в Лос-Анджелесе с французскими бульдогами Леди Гаги: Мисс Азией, Коджи и Густавом. Мужчина опубликовал фото, на которых он лежит на больничной койке.

По словам Фишера, прийти в себя во время нападения ему помогла Мисс Азия, которая подбежала к нему.

“Она была моим ангелом-хранителем. Она легла рядом со мной, и я баюкал ее, вспоминая наши с ней приключения и извиняясь за то, что не смог спасти ее братьев. Я был рад, что по крайней мере с Мисс Азией все будет в порядке”, – написал он.

Он сказал, что был на волосок от гибели, но пообещал рассказать больше подробностей позже.

“Я все еще оправляюсь после того, как был на волосок от гибели. Я расскажу обо всем позже, но сейчас хочу выразить огромную благодарность за любовь, которая поступает со всех уголков планеты. Я чувствую вашу исцеляющую поддержку! Я рад, что полиция смогла вернуть Коджи и Густава в безопасное место. Я знаю, они полны решимости привлечь этих преступников к ответственности”, — написал Райан.