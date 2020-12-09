Студия CD Projekt RED показала финальный трейлер одной из самых ожидаемых игр 2020 года — Cyberpunk 2077. Ее релиз состоится 10 декабря.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале игры.

Финальный трейлер был выпущен за считанные часы до релиза игры. В новом ролике показаны погони и эпизоды перестрелок с противниками.

В октябре в Сети появилась реклама Cyberpunk 2077 с участием голливудского актера Киану Ривза в роли персонажа игры Джонни Сильверхенда.

Что известно о Cyberpunk 2077?

Cyberpunk 2077 — это видеоигра в жанре action RPG в стиле киберпанк. Ее разработчики — польская студия CD Projekt RED в сотрудничестве с Digital Scapes.

Cyberpunk 2077 является адаптацией настольной ролевой игры Cyberpunk 2020, события которой происходят на пятьдесят семь лет позже в Найт-Сити, Калифорния, открытом мире с шестью различными регионами.

Игроки берут на себя роль наемника V, если есть желание можно будет менять внешность и пол персонажа. В игре присутствуют три класса персонажа: NetRunner, Techie и Solo. У V есть арсенал дальнобойного оружия и варианты для рукопашного боя, каждый из которых можно менять.

Игру Cyberpunk 2077 анонсировали в мае 2012 году. В 2018 году был представлен первый трейлер. Cyberpunk 2077 должна была выйти еще в апреле текущего года, однако дата релиза была сдвинута на сентябрь, потом на октябрь, и в конце концов на 10 декабря. Именно в этот день она выйдет для PC и консолей PlayStation 4 и Xbox One.

На сайте рецензий Metacritic появились первые оценки авторитетных западных изданий на ожидаемую декабря года Cyberpunk 2077.