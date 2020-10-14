В новом трейлере четвертого сезона сериала "Корона" зрители узнают об истории несчастливого брака принцессы Дианы (Эмма Коррин) и принца Чарльза (Джош О'Коннор).

Видео доступно в Сети.

В трейлере показали кадры о свадьбе и браке членов королевской семьи.

Пользователи отметили, что создателям сериала удалось максимально точно передать роскошное свадебное торжество Дианы и Чарльза.

О проблемах Дианы и Чарльза в браке в сериале расскажет персонаж архиепископа Кентерберийского, который в 1981 году обвенчал пару.

Вторая сюжетная линия – сложности в общении королевы Елизаветы ІІ (Оливия Колман) с премьер-министром Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон).