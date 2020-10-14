Видео доступно в Сети.
В трейлере показали кадры о свадьбе и браке членов королевской семьи.
Пользователи отметили, что создателям сериала удалось максимально точно передать роскошное свадебное торжество Дианы и Чарльза.
О проблемах Дианы и Чарльза в браке в сериале расскажет персонаж архиепископа Кентерберийского, который в 1981 году обвенчал пару.
Вторая сюжетная линия – сложности в общении королевы Елизаветы ІІ (Оливия Колман) с премьер-министром Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон).
- Напомним, премьера сериала запланирована на 15 ноября.
- 21 сентября украинские студии POSTMODERN Postproduction и Так Треба Продакшн заключили соглашение со стриминговой платформой Netflix о создании контента в украинском дубляже.