Вышел посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе, который ушел из жизни в июле 2020 года.

Об этом сообщается на странице музыкального лейбла семьи Морриконе Decca Records в Facebook.

Пластинка получила название Morricone Segreto. В нее вошли 27 композиций, среди которых 7 экспериментальных композиций Морриконе, которые ранее не издавались. Альбом охватывает творчество Морриконе с 1960-х по 1980-е, наиболее плодотворный период в его творчестве, а также включает композиции, написанные для менее известных артхаусных, экспериментальных и жанровых фильмов.

Кроме неизданных вещей, в Morricone Segreto попали редкие треки и альтернативные версии композиций.

Отмечается, что это не очередная “сборка лучшего”, а настоящая музыкальная путешествие интересным периодом карьеры Морриконе.