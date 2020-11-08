Об этом сообщается на странице музыкального лейбла семьи Морриконе Decca Records в Facebook.
Пластинка получила название Morricone Segreto. В нее вошли 27 композиций, среди которых 7 экспериментальных композиций Морриконе, которые ранее не издавались. Альбом охватывает творчество Морриконе с 1960-х по 1980-е, наиболее плодотворный период в его творчестве, а также включает композиции, написанные для менее известных артхаусных, экспериментальных и жанровых фильмов.
Кроме неизданных вещей, в Morricone Segreto попали редкие треки и альтернативные версии композиций.
Отмечается, что это не очередная “сборка лучшего”, а настоящая музыкальная путешествие интересным периодом карьеры Морриконе.
- 6 июля рано утром в Риме скончался известный итальянский композитор, дирижер Эннио Морриконе. Ему был 91 год.