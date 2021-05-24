Відео опубліковано на YouTube-каналі кінокомпанії Focus Features.

За сюжетом юна модистка Елоїза потрапляє в Лондон 1960-х, де зустрічає об’єкт свого обожнювання, співачку Сенді. Однак це місто – зовсім не той, що здається. Час починає розпадатися з похмурими для героїні наслідками.

У фільмі знімалися Аня Тейлор-Джой, Томасіна МакКензі, Метт Сміт, Дайана Рігг і інші.

Сценарій стрічки Райт писав у співавторстві з Крісті Вілсон-Кернс (“1917”). Також відомо, що фільм натхненний трилерами “Відраза” Романа Поланскі та “А тепер не дивись” Ніколаса Рога.