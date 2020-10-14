В Сети появился первый трейлер экранизации игры Monster Hunter: World от студии Capcom. Главную роль в картине сыграла американская актриса Мила Йовович

Ролик появился на YouTube-канале веб-сайта IGN, который специализируется на информации о видеоиграх и фильмах.

Главные роли в картине сыграли Милла Йовович, Тони Джаа, рэпер Tи-Ай, Рон Перлман и Диего Бонета. Режиссером выступил муж Йовович — Пол Уильям Скотт Андерсон, снявший несколько частей “Обители зла”.

По сюжету ленты, лейтенант Артемис (Йовович) и ее солдаты попадают в параллельный мир, населенный монстрами. Для выживания бойцы объединяются с так называемым охотником (Тони Джаа), который умеет убивать тварей.

Ранее стало известно, что премьеру ленты перенесли на 2021 из-за пандемии коронавируса. Она должна была состояться в сентябре текущего года.