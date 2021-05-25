Відео опубліковано на YouTube-каналі JoBlo Movie Trailers.

За сюжетом дівчина на ім’я Сем йде по стопах своєї матері Скарлетт – елітної вбивці. Дівчині було всього 12 років, коли мати була змушена через роботу кинути її. Вона виросла в злочинному синдикаті і через 15 років теж стала наємницею.

Фільм зняв молодий режисер Навот Папушадо (“Дуже погані хлопці”).

Роль Сем зіграла Карен Гіллан (“Джуманджі”), а її мати Скарлетт – Ліна Хіді (“Гра престолів”).

Крім того, у фільмі знялися Мішель Йео, Карла Гуджино, Хлоя Коулман і Пол Джаматті.

Реліз картини в Україні намічений на 15 липня.