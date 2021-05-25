Відео опубліковано на YouTube-каналі JoBlo Movie Trailers.
За сюжетом дівчина на ім’я Сем йде по стопах своєї матері Скарлетт – елітної вбивці. Дівчині було всього 12 років, коли мати була змушена через роботу кинути її. Вона виросла в злочинному синдикаті і через 15 років теж стала наємницею.
Фільм зняв молодий режисер Навот Папушадо (“Дуже погані хлопці”).
Роль Сем зіграла Карен Гіллан (“Джуманджі”), а її мати Скарлетт – Ліна Хіді (“Гра престолів”).
Крім того, у фільмі знялися Мішель Йео, Карла Гуджино, Хлоя Коулман і Пол Джаматті.
Реліз картини в Україні намічений на 15 липня.
- Напередодні кіностудія Marvel Studios опублікувала перший тизер-трейлер супергеройського фільму “Eternals” (“Вічні”).