У мережі з'явився тизер-трейлер нового фільму Едгара Райта "Минулої ночі в Сохо" з Анею Тейлор-Джой і Томасіна МакКензі в головних ролях.

Відео опублікувала кіностудія Focus Features.

У трейлері показано, як героїня МакКензі потихеньку божеволіє і бачить у відображенні дзеркала не себе, а персонажа Тейлор-Джой в ретрообразе.

Також у фільмі знімуться Метт Сміт, Теренс Стамп, Дайана Рігг і інші.

Сценарій стрічки Райт писав у співавторстві з Крісті Вілсон-Кернс (“1917”). Також відомо, що фільм натхненний трилерами “Відраза” Романа Поланскі та “А тепер не дивись” Ніколаса Рога.