Відео опубліковано на YouTube-каналі Paramount Movies.

Це режисерський дебют австрійського актора Крістофа Вальца, який отримав широку популярність завдяки ролі штандартенфюрера СС Ганса Ланди у фільмі Квентіна Тарантіно “Безславні виродки”. Він сам знявся в головній ролі свого фільму. Також в проєкті взяли участь актриси Аннетт Бенінг і Ванесса Редгрейв.

Фільм опише історію шлюбу, вбивства й обману, засновану на статті The New York Times Magazine. За сюжетом вибагливий і ексцентричний кар’єрист Ульріх Мотт одружується з багатою і впливовою 80-річною вдовою Ельзою Брехт, але цьому дуже не рада її доросла дочка Аманда. Мотт швидко будує успішну кар’єру політика, але незабаром його дружину знаходять мертвою, і він стає головним підозрюваним.

Перші повідомлення про дебют Вальца з цим фільмом з’явилися ще у 2015 році, а прем’єрний показ пройшов на фестивалі Tribeca у 2019-му.

В американських кінотеатрах стрічка вийде 14 травня, а з 18 травня його можна буде купити на сервісі Paramount Home Entertainment. Коли відбудеться прем’єра в Україні – поки невідомо.