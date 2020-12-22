Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

Над фильмом работали создатели фантастического сериала “Черное Зеркало” Аннабель Джонс и Чарли Брукер, режиссером выпустил Эл Кэмпбелл.

Картина состоит из интервью с вымышленными экспертами, которые комментируют реальные события, произошедшие в 2020 году.

В фильме сыграли Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу, Джо Кири, а также Лесли Джонс, Кумэйл Нанджиани, Кристин Милиоти и другие.

Премьера запланирована на 27 декабря 2020 года.