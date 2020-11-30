Британский телеканал BBC выпустил первый трейлер рождественского специального эпизода сериала "Доктор Кто" под названием "Революция далеков" (Revolution of the Daleks).

Ролик опубликован на YouTube-канале BBC.

Так, в сериал вернутся друзья Доктора Кто (Джоди Уиттакер) — капитан Джек Харкнесс и предприниматель Джек Робертсон (Крис Нот). Они будут противостоять восставшим далекам — дронам-мутантам.

Пока Доктор находится в космической тюрьме, на Землю вновь возвращаются далеки, и власти хотят использовать их как новое оружие. Друзья Доктора пытаются предупредить об опасности, но бесполезно.

Эпизод покажут на BBC первого января.