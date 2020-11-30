Ролик опубликован на YouTube-канале BBC.
Так, в сериал вернутся друзья Доктора Кто (Джоди Уиттакер) — капитан Джек Харкнесс и предприниматель Джек Робертсон (Крис Нот). Они будут противостоять восставшим далекам — дронам-мутантам.
Пока Доктор находится в космической тюрьме, на Землю вновь возвращаются далеки, и власти хотят использовать их как новое оружие. Друзья Доктора пытаются предупредить об опасности, но бесполезно.
Эпизод покажут на BBC первого января.
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