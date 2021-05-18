Вийшов трейлер першого україномовного фільму Романа Балаяна "Ми є Ми поруч".

Відео опубліковане на YouTube-каналі Arthouse Traffic.

Це перша стрічка Балаяна, яку він зняв українською мовою.

У центрі сюжету – відомий лікар-хірург, який помиляється в діагнозі семирічного хлопчика – свого хрещеника, сина своїх друзів. Дитина помирає в нього на операційному столі. У шоковому стані Олексій пише заяву про звільнення. Відтоді з ним починають траплятися містичні історії. Але раптом він зустрічає загадкову дівчину, і ця подія перевертає їхні життя та наповнює глибокими почуттями.

Роман Балаян – радянський і український кінорежисер, сценарист і кінопродюсер вірменського походження. Найбільше відомий за фільмами “Бережи мене, мій талісман” (1986) та “Польоти уві сні та наяву” (1987).

Фільм “Ми є Ми поруч” вийде у прокат 8 липня 2021 року.