Ролик опубликован компании-дистрибьютора UFD Independent Films.

“Крепость Хаджибей” — это историко-приключенческий экшн. Лента рассказывает о козаке Андрея, который должен передать важную информацию в Стамбул, но для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной — турецкой красавицы Фатимы.

Режиссером фильма выступил украинский режиссер Константин Коновалов.

Роли исполняли Александр Соколов, Дерен Талу, Ираклий Маруашвили, Екатерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко, Александр Половец, Георгий Делиев, Дмитрий Рыбалевский, Денис Фалюта, Сюхан Самьели, Вячеслав Украинский, Владимир Миняйло, Игорь Волосовский, Анатолий Дриженко, Ирина Новоселова.