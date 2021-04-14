Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

За сюжетом група найманців після зомбі-апокаліпсису вирішує піти на небезпечне пограбування в Лас-Вегасі. Зробити це виявляється непросто, тому що по вулицях міста бродять натовпи живих мерців, готових будь-якої миті накинутися на героїв.

Режисером виступить Зак Снайдер – це його перший зомбі-фільм після ремейка “Світанку мерців”, який вийшов у 2004 році.

Головні ролі зіграли Дейв Батіста, Елла Пернелл, Ана де ла Регер і Маттіас Швайгхефер.

Прем’єра фільму запланована на 21 травня на Netflix.