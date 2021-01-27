Ролик опубликован на YouTube-канале Kinomania Film Distribution.

По сюжету отважная воительница Райя из королевства Кумандра вместе со своим спутником, броненосцем по имени Тук-Тук, путешествует в поисках единственного оставшегося в мире дракона Сису. С его помощью она надеется победить своего могущественного врага Друуна.

Режиссерами мультфильма стали лауреат премии “Оскар” и автор “Моаны” Дон Хилл и мексиканский клипмейкер Карлос Лопес Эстрада. В оригинальной версии главных героев озвучили актрисы Келли Мари Трэн и Аквафина.

Премьера мультфильма намечена на март 2021 года.