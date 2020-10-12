Об этом сообщают #Буквы.
Днем 12 октября Павлик опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором намекнул на свое намерение баллотироваться на выборах.
“Так, ну шутки шутками, а здесь это уже серьезно! Слава Богу и слава Украине! Давайте еще 700 комментов и 1000 лайков￼”, — написал он, добавив к посту изображение, похожее по стилю на агитационный плакат.
На плакате фото Виктора Павлика в спортивном костюме сопровождают цитата из его песни (“Ни обещаний, ни извинений!”) И надпись “Шик и дым в каждый дом” (отсылает к другой песни исполнителя “Шикидым).
В комментариях под этим постом многие выразили Павлику поддержку. “Респект и уважуха, Витя! Мы с тобой, друг!”, “Все, мой кандидат есть”, “Талантливый человек. Талантлив во всем… Держим кулачки…”, — писали подписчики исполнителя.
В связи с этим Павлику пришлось опубликовать еще один пост, чтобы рассказать, что он не будет баллотироваться, и извиниться за неудачную шутку.
“Дорогие люди! Я искренне приношу свои извинения за неудачную шутку! Не мог даже и подумать, что вы мне так верите. Это самый настоящий фейк! Фейк фейкович Я просто хотел немного разбавить этот серый дождливый день. А оказалось, неудачно я пошутил . Больше не буду, поверьте! Сделал выводы”, — написал он, прикрепив селфи с букетами цветов.
- Напомним, в 2019 году Виктор Павлик размышлял над тем, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах.