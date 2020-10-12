Известный украинский певец Виктор Павлик намекнул, что будет баллотироваться на предстоящих местных выборах. Впоследствии ему пришлось извиняться за эту шутку.

Об этом сообщают #Буквы.

Днем 12 октября Павлик опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором намекнул на свое намерение баллотироваться на выборах.

“Так, ну шутки шутками, а здесь это уже серьезно! Слава Богу и слава Украине! Давайте еще 700 комментов и 1000 лайков￼”, — написал он, добавив к посту изображение, похожее по стилю на агитационный плакат.

На плакате фото Виктора Павлика в спортивном костюме сопровождают цитата из его песни (“Ни обещаний, ни извинений!”) И надпись “Шик и дым в каждый дом” (отсылает к другой песни исполнителя “Шикидым).