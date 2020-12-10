Вскоре сын Виктории и Дэвида Бэкхем женится на дочери миллиардера Николе Пельтц. Однако дизайнер никогда не рассказывала подробностей личных отношений с будущей невесткой.

Впервые знаменитость прокомментировала это в шоу Lorraine.

Пресса ранее только догадывалась о том, что семья Бэкхем тепло приняла возлюбленную Бруклина. Никола Пельтц часто появлялась в одежде из коллекций будущей свекрови, посещала семейные праздники и прекрасно ладила с младшей сестрой своего бойфренда Харпер.

Виктория впервые подтвердила эти догадки.

“Она прекрасная девушка, очень милая, добрая. Мы и мечтать не могли, что Бруклин встретит столь очаровательную, приятную леди. Поэтому мы очень-очень счастливы. Мы любим ее”, – поделилась дизайнер.

Виктория Бэкхем лично сошьет эксклюзивное платье для Пельтц, а может и не одно. Пара готовится к двум пышным свадьбам в Великобритании и США.

“Для Бруклина было очень важно найти родственную душу и леди, с которой он хочет провести всю жизнь. Особенно в это непростое время, когда вокруг так много неуверенности и печали”, – добавила Бэкхем.