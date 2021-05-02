Відома американська дизайнерка та бізнесвумен Вікторія Бекхем повідомила, що її донька Харпер нещодавно втратила ще один зуб. Дизайнерка зазначила, що у неї "ціле відро" зубів своїх дітей.

Про це вона повідомила в Instagram-stories, повідомляє видання People.

Бекхем опублікувала кілька фото із записками, залишених Зубною феєю, в тому числі і на папері у формі серця.

“І ось, прийшла Зубна фея, залишила їй маленьку записку”, – пояснила Вікторія.

“Залишила їй кілька маленьких записок, щоб сказати Харпер, що вона смішна, чуйна, розумна, щедра, добра, чудова дочка, що вона любляча, чудова сестра. І я маю ще один зуб додати до своєї колекції”, – продовжила вона.

Потім Вікторія запитала у своїх підписників, що вони роблять із зубами, які втрачають їхні діти.

” У мене ціле відро, повне всіх зубів моїх дітей. Що мені з ними робити?”, – запитала Бекхем.

Вікторія також поділилася скріншотом пропозиції від Ніколи Пельц, своєї майбутньої невістки.

“Покрийте золотом і надіньте їх на намисто!”, – написала вона.

Фото: People

26-річна Пельц, яка заручена з сином Вікторії Брукліном, вже носить зуб свого нареченого на намисті. У неї та Брукліна є “зуби мудрості”, перероблені в ювелірні вироби.

Нагадаємо, Вікторія і Девід одружені вже 20 років. Пара виховує трьох синів (Брукліна (1999), Ромео (2002), Круза (2005), а також і дочку Харпер (2011).