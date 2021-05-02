Про це вона повідомила в Instagram-stories, повідомляє видання People.
Бекхем опублікувала кілька фото із записками, залишених Зубною феєю, в тому числі і на папері у формі серця.
“І ось, прийшла Зубна фея, залишила їй маленьку записку”, – пояснила Вікторія.
“Залишила їй кілька маленьких записок, щоб сказати Харпер, що вона смішна, чуйна, розумна, щедра, добра, чудова дочка, що вона любляча, чудова сестра. І я маю ще один зуб додати до своєї колекції”, – продовжила вона.
Потім Вікторія запитала у своїх підписників, що вони роблять із зубами, які втрачають їхні діти.
” У мене ціле відро, повне всіх зубів моїх дітей. Що мені з ними робити?”, – запитала Бекхем.
Вікторія також поділилася скріншотом пропозиції від Ніколи Пельц, своєї майбутньої невістки.
“Покрийте золотом і надіньте їх на намисто!”, – написала вона.
Фото: People
26-річна Пельц, яка заручена з сином Вікторії Брукліном, вже носить зуб свого нареченого на намисті. У неї та Брукліна є “зуби мудрості”, перероблені в ювелірні вироби.
Нагадаємо, Вікторія і Девід одружені вже 20 років. Пара виховує трьох синів (Брукліна (1999), Ромео (2002), Круза (2005), а також і дочку Харпер (2011).
- Netflix зніме мінісеріал про життя сім’ї Девіда та Вікторії Бекхем. Девід та Вікторія Бекхем уклали контракт зі стрімінговим сервісом Netflix на понад 20 мільйонів доларів.