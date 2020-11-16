В воскресенье вечером, 15 ноября, в Лос-Анджелесе несмотря на эпидению коронавируса прошла церемония People's Choice Awards.

Об этом сообщает издание Deadline.

Ведущей церемонии была певица Деми Ловато.

В этот вечер актриса и певица Дженнифер Лопес была удостоена звания “Народной иконы”, а Тайлер Перри – награжден премией “Народного чемпиона” (People’s Champion Award), а Трейси Эллис Росс была удостоена награды Fashion Icon.

Победители премии People’s Choice Awards

Народная икона

Дженнифер Лопес

Fashion-икона

Трейси Эллис Росс

Комедия 2020

“Будка поцелуев 2”

Боевик 2020

“Мулан”

Драма 2020

“Гамильтон”

Семейный фильм 2020

“Вперед”

Лучший киноактер

Уилл Смит

Лучшая киноактриса

Тиффани Хаддиш

Лучший фильм 2020

“Плохие парни навсегда”

Лучший актер боевика

Крис Хемсворт

Лучший сериал

“Анатомия Грей”

Драматический сериал 2020

“Ривердейл”

Комедийный сериал 2020

“Я никогда не …”

Лучше реалити-шоу

“Не отставая от Кардашьян”

Лучше конкурсное талант-шоу

“Голос”

Лучший телеактёр

Коул Спроус

Лучшая телеактриса

Эллен Помпео

Лучший актер драматического фильма

Лин-Мануэль Миранда

Лучшая актриса комедийного фильма

Джои Кинг

Лучше дневное ток-шоу

“Шоу Эллен ДеДженерес”

Лучше вечернее ток-шоу

Вечернее шоу с Джимми Фэллоном

Звезда реалити-шоу

Хлои Кардашян

Певец 2020

Джастин Бибер

Певица 2020

Гранде

Группа 2020

BTS

Лучшая песня 2020

Dynamite – BTS

Лучший альбом 2020

Map of the Soul 7 – BTS

Кантри-певец 2020

Блейк Шелтон

Новая артистка 2020

Doja Cat

Музыкальное видео 2020

Dynamite – BTS

Лучшая музыкальная коллаборация

WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Лучший саундтрек

Only the Young (Тейлор Свифт – “Миссис Америка”)

Звезда соцсетей 2020

Эмма Чемберлен

Бьюти-инфлюенсер 2020

Джеймс Чарльз

Социальная знаменитость 2020

Гранде

Стильная звезда 2020

Зендая