Об этом сообщает издание Deadline.
Ведущей церемонии была певица Деми Ловато.
В этот вечер актриса и певица Дженнифер Лопес была удостоена звания “Народной иконы”, а Тайлер Перри – награжден премией “Народного чемпиона” (People’s Champion Award), а Трейси Эллис Росс была удостоена награды Fashion Icon.
Победители премии People’s Choice Awards
Народная икона
Дженнифер Лопес
Fashion-икона
Трейси Эллис Росс
Комедия 2020
“Будка поцелуев 2”
Боевик 2020
“Мулан”
Драма 2020
“Гамильтон”
Семейный фильм 2020
“Вперед”
Лучший киноактер
Уилл Смит
Лучшая киноактриса
Тиффани Хаддиш
Лучший фильм 2020
“Плохие парни навсегда”
Лучший актер боевика
Крис Хемсворт
Лучший сериал
“Анатомия Грей”
Драматический сериал 2020
“Ривердейл”
Комедийный сериал 2020
“Я никогда не …”
Лучше реалити-шоу
“Не отставая от Кардашьян”
Лучше конкурсное талант-шоу
“Голос”
Лучший телеактёр
Коул Спроус
Лучшая телеактриса
Эллен Помпео
Лучший актер драматического фильма
Лин-Мануэль Миранда
Лучшая актриса комедийного фильма
Джои Кинг
Лучше дневное ток-шоу
“Шоу Эллен ДеДженерес”
Лучше вечернее ток-шоу
Вечернее шоу с Джимми Фэллоном
Звезда реалити-шоу
Хлои Кардашян
Певец 2020
Джастин Бибер
Певица 2020
Гранде
Группа 2020
BTS
Лучшая песня 2020
Dynamite – BTS
Лучший альбом 2020
Map of the Soul 7 – BTS
Кантри-певец 2020
Блейк Шелтон
Новая артистка 2020
Doja Cat
Музыкальное видео 2020
Dynamite – BTS
Лучшая музыкальная коллаборация
WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion
Лучший саундтрек
Only the Young (Тейлор Свифт – “Миссис Америка”)
Звезда соцсетей 2020
Эмма Чемберлен
Бьюти-инфлюенсер 2020
Джеймс Чарльз
Социальная знаменитость 2020
Гранде
Стильная звезда 2020
Зендая
- Стали известны победители музыкальной премии MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2020. Церемония проходила онлайн.