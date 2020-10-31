Об этом пишет PEOPLE.

Как и дебютный сингл ”Feel Like I Do”, новая песня вышла на лейбле Palm Tree Records, соучредителем которого является DJ Kygo.

“Feel Like I Do” по своей сути является позитивным посланием, а “Days Are Gone” – песня, с которой, я думаю, каждый может идентифицировать себя в некотором роде. Она напоминает о жизни, когда она была немного более беззаботной, чем это сегодня”, – отметил Дизель.

Он также рассказал о том, как покойный Пол Уокер, его партнер по фильму “Форсаж”, посоветовал ему продолжить музыкальную карьеру.

“Я помню, как в Лондоне, когда я сказал Пабло, что все эти люди были обеспокоены тем, что я пою, именно он сказал: “Никогда не переставай петь, ты знаешь, что у тебя есть что-то особенное”, – рассказал Дизель.