Об этом пишет Variety.

Премьера песни состоялась на шоу Келли Кларксон, где Вин появился в прямом эфире.

Свою первую песню звезда “Форсажа” записал в коллаборации с норвежским диджеем Kygo.

По словам Дизеля, на запись песни его вдохновили именно фанаты.

“Я так давно обещал выпустить собственную музыку. Вы вдохновили меня на то, чтобы покинуть зону комфорта. Спасибо, что верите в меня. Как всегда, надеюсь, что вы будете мной гордиться”, – отметил актер в своем Instagram-аккаунте.