Про це повідомляє американський журнал The Hollywood Reporter.

Виробництвом проєкту займається студія Mattel Films спільно зі студією Universal, а продюсуванням – компанія Дізеля – One Race Films.

Сценарій фільму написав Райан Інгл, відомий за фільмом “Ремпейдж” з Дуейн “Скелею” Джонсоном. Ім’я режисера поки не розголошується. Дату прем’єри продюсери також не називають.

Довідка. Rock ‘Em Sock’ Em Robots – це настільна гра для двох гравців, які на боксерському поєдинку механічно управляють двома роботами – червоним Red Rocker і синім Blue Bomber. Перемагає той учасник, чий робот швидше відіб’є голову іншому.

Вперше Rock ‘Em Sock’ Em Robots випустили в 1964 році. Гра мала великий успіх в США і в усьому світі. Відтоді на ринок настільних ігор вийшло кілька оновлень і різних версій Rock ‘Em Sock’ Em Robots.