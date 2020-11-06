Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый клип на композицию "Dancer" в коллаборации с музыкантом и флейтистом Vladimir Cauchemar.

Ролик опубликован на YouTube-канале Vladimir Cauchemar.

В клипе вместе с Alyona Alyona снялся российский телеведущий Александр Гудков. Его съемками занималась студия “Чикен Карри”, а режиссером выступил Дмитрий Чернявский.

“Клип “Dancer” уже в сети. Он любит ее, а она любит бить посуду. Вместе с Vladimir Cauchemar и Александром Гудковым у нас любовь”, – прокомментировала клип исполнительница.