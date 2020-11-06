Ролик опубликован на YouTube-канале Vladimir Cauchemar.
В клипе вместе с Alyona Alyona снялся российский телеведущий Александр Гудков. Его съемками занималась студия “Чикен Карри”, а режиссером выступил Дмитрий Чернявский.
“Клип “Dancer” уже в сети. Он любит ее, а она любит бить посуду. Вместе с Vladimir Cauchemar и Александром Гудковым у нас любовь”, – прокомментировала клип исполнительница.
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