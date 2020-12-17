Об этом сообщает издание Deadline.

Клуни отметил, что понимает недовольство и эмоции Круза, который накричал на съемочную группу из-за несоблюдения противоэпидемиологических мер. Актер отметил, что Круз несет ответственность не только за производство фильма, но и за всю команду.

“Он не перегнул палку. В этой ситуации он несет за всех ответственность, поэтому он прав. Если производство фильма остановится, многие потеряют работу. Люди должны понимать это и нести ответственность”, – заявил Джордж.

В то же время Клуни заявил, что такое поведение ему не присуще, поэтому в этой ситуации он поступил бы по-другому.

“То, как вел себя Круз, – просто не в моем стиле, могу только предполагать, как отреагировал бы я. К тому же мы не знаем всех обстоятельств. Возможно, его коллеги уже десять раз нарушали правила до этого”, – добавил Клуни.