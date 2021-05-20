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«Він не повинен скаржитися»: королівська сім’я засмучена через нещодавнє інтерв’ю принца Гаррі

Принц Гаррі нещодавно наважився на ще одну публічну розмову про життя у королівській сім’ї. Однак британські монархи незадоволені його заявами.

Четверг, 20 мая 2021, 20:03

Про це повідомляє видання ET.

Зокрема, під час розмови з актором Даксом Шепардом в подкасті “Диванний експерт” принц Гаррі зізнався, що ще у віці 20 років замислювався над тим, щоб піти з королівської сім’ї й відмовитися від виконання королівських обов’язків.

Також він назвав життя в королівській родині, яке проходить під пильною увагою людей і під прицілом камер, сумішшю зоопарку і “Шоу Трумана”.

Відразу кілька джерел повідомили виданню, що ці заяви герцога Сассекського заподіяли шкоду репутації британської монархії. 

Один з інсайдерів розповів, що коментарі Гаррі про суміш зоопарку та “Шоу Трумана” стали справжнім ударом для багатьох членів королівської родини. Вони вважають, що Гаррі “не повинен скаржитися”. 

Джерело додає, що “родина засмучена і розлючена” через останнє інтерв’ю Гаррі, особливо через те, що герцог розповів про це після похорону принца Філіпа, коли з’явилася нагода примиритися із сім’єю.

Друге джерело каже, що монархи обурені, що принц Гаррі знов публічно обговорює приватні проблеми.

Водночас королівська експертка Кеті Ніколл заявила, що журналісти під час зустрічі з принцом Чарльзом запитали його, як він може прокоментувати заяви сина. Однак монарх різко відмовився говорити на цю тему.

Ніколл каже, що принц Вільям також розлючений новою порцією відвертостей брата. Ці заяві нашкодять їхнім стосункам.

  • Через рік після того, як принц Гаррі та його дружина Меган Маркл склали з себе королівські обов’язки та переїхали до Лос-Анджелеса, музей мадам Тюссо в Лондоні переніс їхні воскові фігури з експозиції членів королівської сім’ї в “зону Голлівуду”.
Теги: принц Уильям, принц Гарри, принц Чарльз

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