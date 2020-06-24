Об этом пишет HIGHSNOBIETY.
Абло выставил на аукцион пару кроссовок Off-White™ x Air Jordan 4, которые еще не были выпущены.
“Собравшись вместе с некоторыми друзьями, каждый из нас вносил свой вклад в поддержку дела Black Lives Matter. Я выставляю на аукцион для инициативы Black Lives Matter невыпущенную пару Off-White™ x Air Jordan 4 с моим автографом, которые были продемонстрированы на последнем показе недели моды в Париже”, – написал дизайнер в своем Instagram-аккаунте.
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Напомним, ранее Вирджил Абло оказался в центре скандала за то, что пожертвовал всего 50 долларов организации Fempower – на борьбу с расизмом.
- 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.