Американский модельер и дизайнер одежды Вирджил Абло присоединился к благотворительному аукциону, организованному музыкальной группой Deviation, чтобы собрать деньги для Black Lives Matter.

Об этом пишет HIGHSNOBIETY.

Абло выставил на аукцион пару кроссовок Off-White™ x Air Jordan 4, которые еще не были выпущены.

“Собравшись вместе с некоторыми друзьями, каждый из нас вносил свой вклад в поддержку дела Black Lives Matter. Я выставляю на аукцион для инициативы Black Lives Matter невыпущенную пару Off-White™ x Air Jordan 4 с моим автографом, которые были продемонстрированы на последнем показе недели моды в Париже”, – написал дизайнер в своем Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @virgilabloh 22 Июн 2020 в 12:11 PDT

Напомним, ранее Вирджил Абло оказался в центре скандала за то, что пожертвовал всего 50 долларов организации Fempower – на борьбу с расизмом.